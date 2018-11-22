دمشق.. أجهزة اتصال وأسلحة من مخلفات الإرهابيين في برزة

عثرت الجهات المختصة، بالتعاون مع الأهالي، على مستودع يحتوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والقذائف المتنوعة والأحزمة الناسفة ومواد أولية لصناعة المتفجرات من مخلفات الإرهابيين، كانت مخبأة ضمن قبو ببناء سكني في حي برزة بدمشق.

الأسلحة شملت قذائف “ار بي جي” مع قواذفها وحشواتها، وقذائف هاون، قذائف “سي فور”، قنابل يدوية بعضها محلي الصنع، أحزمة ناسفة ومواد متفجرة، إضافة لمادة الـ”سي فور” شديدة الانفجار وقوالب “تي ان تي” وفتائل صاعقة.

كما شملت أيضا على صواعق ضوئية وكهربائية وبنادق آلية وقناصة وكمية كبيرة من الطلقات الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن مناظير منها للرؤية الليلية وأقنعة واقية من المواد الكيميائية، التي تدل على استخدام الإرهابيين لهذه المواد.