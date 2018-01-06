دمشق.. إصابة شخصان باستهداف حي الدويلعة بالـ«القذائف»

أصيب شخصان باستهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية منطقة الدويلعة في دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت 6 قذائف صاروخية على المنازل السكنية في منطقة الدويلعة بأطراف دمشق ما تسبب بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية”.

وكان مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لفت في وقت سابق اليوم الى أن “المجموعات المسلحة اطلقت بعد ظهر اليوم 4 قذائف صاروخية على منطقة ضاحية الأسد السكنية سقطت في الجزيرة (B) ما تسبب بوقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

وردا على الاعتداءات أفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على مناطق إطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية اسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.