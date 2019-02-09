دمشق..اكتشاف مقر ضخم لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة

اكتشفت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف سورية المركزي بالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أن الشركة ترتبط مباشرة بأحد مكاتب الصرافة المرخصة حيث تم ضبط منظومات اتصال إلكترونية ضخمة ومخدمات ووثائق وأختام رسمية تثبت تورطها إضافة إلى العديد من الخزنات الحديدية ومكاتب الاستقبال ومبالغ نقدية تزيد على نصف مليار ليرة سورية.

وأكدت الهيئة أنها تتابع تحقيقاتها بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وكل من يثبت تورطه لاحقاً.