دمشق.. الاستهلاكية توزع عبر سياراتها الجوالة المياه والغاز والمواد الغذائية

بهدف تغطية احتياجات المواطنين اليومية والأساسية وزعت المؤسسة العامة الاستهلاكية بدمشق عبر سياراتها الجوالة اليوم صناديق مياه واسطوانات غاز ومواد غذائية بسعرها النظامي بالتعاون مع قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي والمحافظة.

وأوضح وسام حمامة مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية بدمشق أن التوزيع يتم وفق حملة مكثفة تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتهدف لزيادة التدخل الإيجابي وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة مع قرب موسم الأعياد، مبيناً أن التوزيع اليوم هو في أربع مواقع بمدينة دمشق بكمية 1000 اسطوانة غاز 250 لكل منطقة بسعر 2650 ليرة سورية و1000 صندوق مياه بسعر650 ليرة.

ولفت حمامة إلى استمرار التوزيع يوم غد أمام كنائس السيدة والصليب ومار الياس ومنطقة مشروع دمر وحي الورود.

بدوره أكد عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي محمد شاويش العمل على متابعة هموم المواطنين والتنسيق مع لجان الأحياء والمخاتير وأعضاء مجلس المحافظة لإيصال المادة مباشرة للمواطن بالشكل الأسهل وبسعرها النظامي.

وكانت المؤسسة العامة الاستهلاكية بدأت منذ أسبوع طرح كميات إضافية من عبوات مياه الشرب بمختلف أحجامها عبر صالاتها ومنافذ بيعها ومن خلال سياراتها الجوالة لتأمينها للمواطنين بسعر 650 ليرة سورية للصندوق الواحد.