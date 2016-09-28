دمشق: الاهتمام بالحدائق وإلزام أصحاب الأكشاك بالمساحة المخصصة لهم

دعا مجلس محافظة دمشق خلال جلسته الثالثة للدورة العادية الخامسة لهذا العام إلى إيلاء الحدائق في المدينة الاهتمام اللازم، وإعادة صيانة بعضها كونها متنفسا للمواطنين في ظل الظروف الحالية، وإلزام السرافيس المسجلة على خطي حي الورود ومزة 86 بالعمل على الخطين واتخاذ اللازم بحق المخالفين.

وأكد أعضاء مجلس المحافظة ضرورة الزام أصحاب الأكشاك الموزعة في مناطق دمشق بالمساحة المخصصة لهم وفرض غرامة مالية عالية للمخالفين، ولا سيما أصحاب محلات سوق سريجة وتجزئة تعرفة الركاب مزة 86 خزان نظرا لرفض السرافيس الوصول إلى نهاية الخط ومعالجة ظاهرة انتشار بائعي نصف الجملة في بعض الأسواق.

رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي طلب توجيه دوريات بالتعاون مع شرطة المحافظة إلى سوق سريجة لضبط عملية انتشار البسطات أمام المحلات، وتمدد الأكشاك على الأرصفة وجمع ارقام الميكرو باصات المسجلة على خطي حي الورود ومزة 86 والتي لا تعمل عليهما لاتخاذ اللازم بحق أصحابها.

وودعا العلبي مديرية الحدائق إلى زيادة الاهتمام بالحدائق ورعايتها ضمن الإمكانيات المتوافرة نظرا لأن تكاليف رعاية الحدائق عالية جدا منوها بالجهود المبذولة من قبل بعض المديريات وتعاونها مع أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة لحل مشاكل المواطنين ولا سيما شركة كهرباء دمشق.