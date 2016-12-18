دمشق.. القبض على 3 من مروجي المخدرات بحوزتهم 12 كيلو حشيش

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها السبت أن فرع الأمن الجنائي بدمشق ألقى القبض على ثلاثة من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهم 12 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض في الـ 13 من الشهر الحالي على شخصين من مروجي المخدرات في دمشق وضبطت بحوزتهما 8 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.