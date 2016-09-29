دمشق: المستفيد الوحيد من اعتداءات “التحالف الدولي” على نهر الفرات هو الإرهابيين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تدمير ما يسمى “التحالف الدولي” لجسرين على نهر الفرات يؤكد نهج “التحالف” القائم على قصف وتدمير البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية السورية من خلال اعتداءات متكررة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم “سورية تؤكد مجددا عدم شرعية أعمال ما يسمى “التحالف الدولي” لكونه تأسس خارج إطار الشرعية الدولية وبما يتناقض ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ودون التنسيق المسبق والتعاون الكامل مع حكومة الجمهورية العربية السورية”.

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين إن “”المستفيد الوحيد من اعتداءات “التحالف الدولي” هو التنظيمات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيما “داعش” و”جبهة النصرة” اللذان يسعيان لنشر الفوضى والخراب في كل أرجاء الجمهورية العربية السورية وأثبتت التطورات عدم جدية الولايات المتحدة وحلفائها في التصدي لها”.