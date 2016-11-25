دمشق تدين الهجوم الإرهابي في بابل العراقية

أدانت سورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي قام به تنظيم “داعش” ضد حافلات تقل زوارا في محافظة بابل العراقية وأكدت ثقتها بأن الانتصار على الإرهاب والمجرمين وداعميهم لن يكون بعيدا.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بأن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي قام به تنظيم “داعش” الإرهابي ضد حافلات كانت تقل زوارا عائدين من أماكن دينية في محافظة بابل إلى بغداد وقد تجاوز عدد ضحايا هذا العمل الإرهابي الدموي المئة شهيد من جنسيات مختلفة كما أسفر عن الكثير من الجرحى والمصابين الأبرياء.

وقال المصدر.. إن ارتكاب “داعش” لعمل إرهابي مروع اخر يعكس حالة الهزيمة التي حلت بهذا التنظيم نتيجة للانجازات التي يحققها الجيش العراقي والحشد الشعبي العراقي في معركة تحرير الموصل وكذلك الهزيمة التي حلت بالدول والأطراف التي تقوم بتمويل ودعم المجموعات الإرهابية والتغطية على مجازرها بما في ذلك أنظمة الرياض والدوحة وانقرة وبعض عواصم الدول الغربية التي تتستر على جرائم التنظيمات الإرهابية وتؤمن لها الحماية في المنظمات الدولية.

واضاف المصدر.. إن الجمهورية العربية السورية تتقدم بالعزاء لعائلات الضحايا وتؤكد ثقتها بأن الانتصار على الإرهاب والمجرمين وداعميهم لن يكون بعيدا وذلك بفضل التضحيات التي يقدمها الجيش العربي السوري وحلفاؤه وكذلك الجيش العراقي والحشد الشعبي.. وأنه لا مستقبل للإرهابيين ومشغليهم في هذه المنطقة.