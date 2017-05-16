دمشق تدين عمليات “التحالف” غير المشروعة في الأجواء السورية

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالتين إلى الأمين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول قيام طائرات قوات “التحالف الدولي” غير المشروع أمس بقتل العشرات من المدنيين السوريين الأبرياء خلال استهدافها لقرية العكيرشي في الرقة ومدينة البوكمال بدير الزور.

وقالت الوزارة إن سورية تدين بأشد العبارات عمليات التحالف غير المشروعة في الأجواء السورية وكذلك أي عمليات مشابهة تتم دون إذن الحكومة السورية والتنسيق معها وتعتبر ذلك عدوانا موصوفا على الشعب السوري وانتهاكا صارخا لسيادته ووحدة أرضه وشعبه.

وأضافت الخارجية إن سورية تطالب مجددا مجلس الأمن بوقف اعتداءات “التحالف الدولي” على الشعب السوري وبعدم تجاهلها ولاسيما أنها تتم خارج قرارات المجلس وفي إطار مخالفات صارخة لميثاق الأمم المتحدة.

يتبع…