دمشق تدين ما يسمى “قانون تبييض المستوطنات بالضفة الغربية”

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن “سورية تدين ما يسمى “قانون تبييض المستوطنات في الضفة الغربية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويشرع لسرقة أراض فلسطينية واسعة في الضفة الغربية”.

وأضاف المصدر إن “تصويت الكنيست الإسرائيلي على هذا القانون يثبت مرة أخرى النوايا الحقيقية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة واستهتارها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تدين الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة”.

ولفت المصدر إلى أن “سورية تعيد التأكيد على موقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه.