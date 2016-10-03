دمشق.. حريقان في ساروجة والفحامة والأضرار مادية

نشب حريقان في حي ساروجة القديم ومنطقة الفحامة بدمشق، ظهر اليوم الاثنين، دون أن يخلفا إصابات بشرية في حين وقعت أضرار مادية كبيرة طالت بيوتا عربية بالكامل في حي ساروجة.

ونشب حريق في أحد البيوت العربية بالقرب من جامع الورد في حي ساروجة الأثري، حيث هرعت سيارات الإطفاء إلى عين المكان واستمرت عملية الإخماد عدة ساعات.

وأوضح العميد عبدالهادي ضاهر قائد فوج اطفاء دمشق أن النيران اندلعت في الطابق الثاني من بيت عربي قديم وامتدت إلى الغرف المجاورة، ما تسبب بهبوط بعضها واحتراق محتوياتها من الأثاث دون وقوع إصابات بين القاطنين، مشيراً إلى أن التعامل مع الحريق جرى بخصوصية لأن البيوت مبنية من الطين والخشب وبعد إخماد الحريق يمكن أن تعاود الاشتعال مرة أخرى.

وأكد ضاهر أن فرق الإطفاء لن تغادر المكان وستقوم بعملية تأمينه مع المنطقة المحيطة بمكان الحريق على مدى 24 ساعة لتجنب تجدده.

وقال سمير الطوشي الذي التهم الحريق معظم منزله أن النيران اندلعت بقطع من الثياب والألبسة الصوفية لتمتد بسرعة إلى الغرف الأخرى على مساحة تزيد على 300م لأنها بيوت خشبية وجافة، مشيراً إلى أن هذه البيوت تضم أكثر من عائلة.

ونبه مختار حي ساروجة هيثم الفحل إلى أن معظم البيوت في الحي قديمة وآيلة للسقوط واندلاع النيران فيها يشكل خطراً كبيراً عليها لأنها تمتد بسرعة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وإجراءات السلامة في الأحياء القديمة لتجنب مخاطر الحرائق.

وفي منطقة الفحامة أخمد فوج إطفاء دمشق حريقاً آخر مجهول السبب نشب في محل للبطاريات وامتد إلى ثلاثة محلات للميكانيك وتسبب بأضرار مادية طالت محتويات المحلات دون وقوع إصابات بشرية.