دمشق: حملة جديدة لإزالة الإشغالات المخالفة

أكد عضو المكتب التنفيذي للشؤون المالية في محافظة دمشق المحامي فيصل سرور استمرار الحملات التي تقوم بها المحافظة ،وذلك لإزالة الإشغالات المخالفة بدمشق.

وأشار سرور الى ان حملة مكثفة جديدة تنوي الأجهزة المعنية في المحافظة من خلالها إعادة الرونق والمظهر الحضاري بعد التشوهات البصرية الكبيرة التي طغت على المنظر العام لأسواق، وأرصفة وأحياء العاصمة بعد الانتشار الكبير للإشغالات المخالفة، مشيراً إلى أنه تمت إزالة أكثر من 350 إشغالاً خلال يومين فقط والحملات مستمرة، و أن هناك انخفاضاً كبيراً بالمخالفات عن الفترة الماضية.‏