دمشق: سورية تقف إلى جانب الصين ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سورية إلى جانب جمهورية الصين الشعبية ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: “قامت مؤخرا بعض الأطراف الدولية بإعادة فتح ملف الأوضاع المتعلقة بوحدة أراضي جمهورية الصين الشعبية ووحدة شعبها عبر تصريحات واتصالات لا تخدم الشعب الصيني وتهدف إلى عرقلة الجهود الجارية لتطبيق الاتفاقات الدولية ونخص بالذكر اتفاق 1992 القائم على التمسك بمبدأ الصين الواحدة”.

وأضاف المصدر المسؤول.. انطلاقا من علاقات الصداقة المتينة والتاريخية التي تربط الجمهورية العربية السورية مع جمهورية الصين الشعبية فإن حكومة الجمهورية العربية السورية تجدد تمسكها بمبدأ الصين الواحدة وتعرب عن وقوفها إلى جانب جمهورية الصين الشعبية ضد أي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الصديق بما يتناقض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.