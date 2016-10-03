يقيم فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، ظهر اليوم الاثنين، لقاء مفتوح مع الدكتور خلف المفتاح، عضو القيادة القطرية، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري.
واللقاء الذي يحمل عنوان: «السياسي والثقافي.. ضرورة التكامل والارتقاء» سيقام عند الساعة الثانية ظهرا، في مقر فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، شارع مرشد خاطر، خلف مدرسة اللاييك.
دمشق.. لقاء مفتوح مع الرفيق خلف المفتاح اليوم في اتحاد الكتاب العرب
يقيم فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، ظهر اليوم الاثنين، لقاء مفتوح مع الدكتور خلف المفتاح، عضو القيادة القطرية، رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري.