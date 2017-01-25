دمشق.. وفاة شخص وإصابة اثنين في حادث بالبرامكة

توفي شاب وأصيب شخصان، يوم الأربعاء، جراء حادث مروري في منطقة البرامكة بدمشق.

وقال مصدر في إدارة المرور بدمشق: “حافلة نقل داخلي لنقل الركاب صدمت ثلاثة أشخاص ما أدى إلى وفاة شاب بعمر 17 عاما على الفور وإصابة شابين آخرين بجروح وكسور نقلا إلى المشفى”.

وأوضح المصدر أن “الحادث ناجم عن سرعة السائق وتعطل مكابح الحافلة حيث تم حجز الحافلة مع السائق لاتخاذ الاجراءات القانونية وفق الأصول”.