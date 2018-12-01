دمى برتقالية ضحمة في بوينس آيرس تنديداً بسياسات ترامب

ندد المشاركون في احتجاجات على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبين بطرده فورا من الأرجنتين.

وذكر موقع “يو اس ايه توداي” الأمريكي ان المحتجين رفعوا دمى برتقالية ضخمة والتي اصبحت معروفة عالميا كرمز ساخر من شخصية ترامب وتصوره على هيئة طفل غاضب يحمل هاتفا محمولا بيده.

وسخر بعض المحتجين من سياسات ترامب المتهورة وتصرفاته التي تبدو في كثير من الأحيان غير عقلانية واثارت منذ تسلمه الرئاسة الامريكية عام 2016 ازمات دبلوماسية حتى مع اقرب الحلفاء للولايات المتحدة.

وكانت قمة مجموعة العشرين افتتحت أعمالها امس فى الارجنتين بمشاركة قادة وممثلي دولها المتوزعة على قارات اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية واستراليا.