دميرتاش: أردوغان افتعل الانقلاب للقضاء على معارضيه

أكد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي صلاح الدين دميرتاش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استغل حالة الطوارئ المعلنة عقب المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا للقضاء على جميع معارضيه مهما كانت انتماءاتهم السياسية والاجتماعية.

وقال دميرتاش في تصريح خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: إن “التاريخ التركي الحديث لم يشهد فاسداً ولصاً كأردوغان كما لم يشهد ديكتاتوراً واستبدادياً بهذا الكم والكيف” محملاً أردوغان مسؤولية تردي الأوضاع في تركيا والمنطقة.

يذكر أن تركيا شهدت في الـ 15 من تموز 2016 محاولة انقلاب استغلها أردوغان لشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته حيث قام باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.

بدوره حمل فكري ساغلار عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي أردوغان مسؤولية الدمار الذي لحق بسورية ودول المنطقة بعد أن قدم وما زال كل وسائل الدعم المختلفة للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

وقام النظام التركي على مدى سنوات بتسهيل دخول عشرات آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية منذ بداية الحرب الإرهابية عليها وقدم لهم وخاصة لتنظيم “داعش” الدعم المادي واللوجيستي وأماكن الإيواء على الحدود السورية.