دميرطاش: أردوغان سبب أساسي للأزمة في سورية وتركيا المتضرر الأكبر

أكد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي صلاح الدين دميرطاش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان سبب أساسي للأزمة في سورية عبر دعمه التنظيمات الإرهابية فيها منذ سنوات.

وقال دميرطاش في تصريحات له اليوم: “إن المتضرر الأكبر من الأزمة في سورية هو تركيا التي أصبحت في عزلة تامة بعد أن تخلى عنها حلفاؤها بسبب سياساتها العنصرية بحق شعبها”.

كما أشار دميرطاش إلى خطورة عدوان قوات النظام التركي الأخير على الأراضي السورية وتحالفه مع التنظيمات الإرهابية فيها لافتا إلى أن تصريحات أردوغان الأخيرة بهذا الصدد تثير القلق.

وكانت نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي ياسمين جانكورتالان أكدت أمس أن دعم حكومات حزب العدالة والتنمية فى تركيا للتنظيمات الإرهابية في سورية هو “سبب المخاطر التي تهدد تركيا الآن على طول الحدود”.

من جهة ثانية توقع دميرطاش توترا خطيرا في تركيا خلال الأيام القليلة القادمة مشيرا إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تستعد لشن حملة اعتقالات تستهدف البعض من البرلمانيين من حزبه الأمر الذي “سيولد ردود فعل خطيرة في الشارع التركي”.