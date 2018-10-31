دهشة واستغراب في النواعير!!

حماة- منير الأحمد

أكد رئيس نادي النواعير عبد الحميد السيد في تصريح “للبعث” أنه لم يكن يتوقع خروج فريق الساحل من ملعب حماة بنتيجة التعادل، وخاصة أن فريق النواعير بدأ في مبارياته الأخيرة بتقديم صورة الفريق الجيدة التي تعبّر عن أنه فريق يمتلك مؤهلات المنافسة، وأصبحت للفريق شخصية في أرض الملعب، وبدأ ينال استحسان معظم خبراء الكرة، إلا أن المباراة ذهبت للتعادل الإيجابي.

واستغرب رئيس النادي الظلم التحكيمي الذي لحق بفريقه قائلاً: حكم اللقاء لم يحتسب ركلة جزاء واضحة وصريحة من خلال لمس لاعب الساحل لكرة مسددة، وهو داخل أرض المستطيل، وقام باحتسابها عن أنها خارج الخط، والمسافة أمتار عن المرمى، فضلاً عن أن زاوية رؤية الحكم كانت واضحة من خلال الإعادة، وقربه من مكان الحالة، مع العلم وللأمانة أن الحكم المذكور كان مميزاً بقيادته للمباراة، وظهر بشكل جيد، وأنه من أفضل حكام سورية، وقد أخبرت رئيس اتحاد كرة القدم بالحالة لعرضها على لجنة الحكام.

وأضاف: الفريق بحاجة إلى لاعب مهاجم قناص يفتقده الفريق، وبدورنا كإدارة نحترم هذه الرغبة، ونؤكد أن مثل هذا اللاعب نادر لوجوده في الدوري السوري، وعدد قليل من الأندية التي تمتلك مثل مواصفات هذا اللاعب، ومن يمتلك مثل هذا اللاعب لا يفرط به على الإطلاق، ونسعى لصناعة لاعبين تكون فيهم جميع مواصفات اللاعب القناص المطلوبة في المستقبل.