دهقاني: الاحتلال الصهيوني أكبر تهديد للأمن والسلام العالميين

صرح سفير ومساعد ممثل إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني أن الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية يعد أكبر تهديد للأمن والسلام العالميين وشدد على انسحاب الكيان الصهيوني من الجولان السوري المحتل دون قيد أو شرط.

وبين دهقاني في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي للجنة الرابعة للجمعية العام للأمم المتحدة أن ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس والجولان المحتل يعد انتهاكا لنص اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ومن الضروري اتخاذ ما يلزم للوقف الفوري لهذه الممارسات غير المشروعة بما فيها إقامة المستوطنات ونهب الموارد الطبيعية للفلسطينيين وتدمير بيوتهم واعتقالهم وتهجيرهم.