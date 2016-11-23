دهقاني: الكيان الصهيوني ليس بموقع يسمح له باتهام إيران بانتهاك القرارات الدولية

أكد مساعد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني أن مزاعم الكيان الصهيوني بانتهاك إيران للقرارات الدولية لا أساس لها من الصحة مشدداً على أن هذا الكيان ليس في موقع يسمح له بطرح مثل هذه المزاعم.

وقال دهقاني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ردا على رسالة بعثها مندوب الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة إن” ما يثير السخرية بان هذه المزاعم تأتي من قبل الكيان الذي يحتل أراضي الآخرين منذ عقود و لا يلتزم بأبسط الحقوق المشروعة للفلسطينيين ويقوم باغتيال المدنيين الفلسطينيين بشكل جماعي بمن فيهم النساء والأطفال كما ينفذ عملاؤه العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم ويتهم في الوقت نفسه إيران بانتهاك القرارات الدولية”.

وبين دهقاني أن الكيان الصهيوني يهدف من وراء هذه المزاعم التستر على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين العزل وذلك لحرف الرأي العام العالمي عن الحصار الذي يفرضه على قطاع غزة منذ عشر سنوات وكذلك قصف المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات في الأراضي المحتلة وهدم البيوت ومصادرة أموال الفلسطينيين وانتهاك الأماكن المقدسة.

وأشار دهقاني إلى أن المندوب الصهيوني زعم بأنه قدم معلومات جديدة لمجلس الأمن حول انتهاك إيران قرارات المجلس لكن مزاعمه هذه تعد مفبركة جملة وتفصيلا ولا يوجد إثبات لصحتها.