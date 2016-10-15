دهقاني: يجب وقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني وآل سعود

طالب مساعد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني بوقف بيع وتصدير الأسلحة وتقديم الخدمات العسكرية للكيان الصهيوني والنظام السعودي وبعض دول المنطقة.

وقال دهقاني خلال كلمة له في جلسة “نزع السلاح والأمن الدولي” في الأمم المتحدة أمس “ان الاستمرار في تقديم الأسلحة إلى السعودية والكيان الصهيوني وبعض دول المنطفة سيؤدي إلى عواقب وخيمة”.

وأشار دهقاني إلى إن ارتفاع معدل بيع الأسلحة لبعض دول الشرق الأوسط سيرفع من مستوى التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة مؤكداً ان بيع الأسلحة للسعودية والكيان الصهيوني اللذين يعتديان على الدول الأخرى خرق للقوانين الدولية والإنسانية.

وكانت منظمة مراقبة بيع الأسلحة طالبت في آب الماضي الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى نظام آل سعود مؤكدة أن الدول المصدرة تنتهك القانون الدولي بشكل سافر عبر استمرارها في بيع أسلحة قاتلة يستخدمها هذا النظام ضد المدنيين في اليمن.

وأكد دهقاني ان البرنامج النووي الإسرائيلي يعد أخطر برنامج أسلحة في الشرق الأوسط مذكراً بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في المنطقة.

واعتبر دهقان ان الحل الأفضل لنزع الأسلحة النووية هو الحوار والمفاوضات الدولية التي تمنع حفظ السلاح النووي وإنتاجه وتجربته ونقله أو استخدامه.