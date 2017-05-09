دهقان: التحرك التركي داخل الأراضي السورية عدوان يخدم الإرهاب

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن سياسة النظام التركي تجاه سورية منذ بداية الأزمة في عام 2011 عملت على تجهيز الإرهابيين ودفعهم إلى داخل الاراضي السورية ودعم تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين.

وأشار دهقان في حديث لقناة المنار الليلة إلى الدعم العسكري الذي قدمه النظامان السعودي والقطري وأنظمة عربية أخرى إضافة للنظام التركي إلى التنظيمات الارهابية ومحاولاتهم المتكررة اعادة تسليحهم بهدف وحيد هو اسقاط الدولة السورية لكنهم فشلوا وخرج هذا الهدف من جدول أعمالهم.

وشدد دهقان على أن التحرك التركي داخل الاراضي السورية عدوان يخدم التنظيمات الارهابية المسلحة لافتا الى ضرورة ان يقوم النظام التركي بالعمل على محاربة الارهاب ومنع تقوية التنظيمات الارهابية واغلاق الحدود امام تحركاتهم والانتباه الى الخطر المحدق الذي سيرتد على تركيا من هؤلاء الإرهابيين.

وشكك دهقان في جدية الولايات المتحدة الامريكية في محاربة الارهاب كونها هي من أوجد تنظيم “داعش” الارهابي لاستخدامه ضد المسلمين في كل مكان ولخدمة “اسرائيل” مؤكدا ان الاعتداء الامريكي على قاعدة الشعيرات العسكرية بذريعة الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي يأتي في اطار رفع معنويات الارهابيين المنهارة في الميدان وتغيير موازين القوى أمام انتصارات الجيش السوري وحلفائه.