دهقان: التعاون الإيراني الروسي لمكافحة الإرهاب في سورية سيستمر

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن التعاون الإيراني الروسي لمكافحة الإرهاب في سورية سيستمر مشددا على أن إيران ستواصل تقديم الدعم لسورية في مجالات الإسناد والتدريب.

وقال العميد دهقان في تصريح اليوم “إن الموضوع المهم في سورية هو الانجازات الميدانية التي يحققها الجيش السوري والتي انعكست على الجانب السياسي وأعطت دفعا للحوار بين السوريين لتحديد مصير بلادهم”.

وأوضح العميد دهقان أن اجتماع أستانا كان ثمرة من ثمار الانتصارات التي حققها الجيش السوري على الأرض.

واعتبر العميد دهقان أن المناورات العسكرية الغربية في مياه الخليج لن تجدي نفعا مشيرا إلى قلق دول الخليج على مستقبلها ومحاولات الغربيين اثبات وجودهم في هذه المنطقة.