دهقان: الشعب الايراني لن يتوانى عن أي خطوة لتطوير قدراته الدفاعية

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد حسين دهقان ان الشعب الايراني لن يتوانى عن أي خطوة لتطوير قدراته الدفاعية بالتزامن مع سعيه الى تحقيق التنمية وتعزيز بنيته الاجتماعية من خلال التفاعل البناء مع الدول التي لا تكن له العداء.

وقال دهقان في كلمة له خلال مراسم احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران اليوم: ان “تقديم المساعدة للشعوب التي ترزح تحت الظلم جزء من العناصر الذاتية للثورة وشعبنا على قناعة بأهمية هذ المساعدة”.

واشار دهقان الى ان التنظيمات الارهابية نتاج أمريكى موضحا ان “هيبة الولايات المتحدة سقطت وانها لا تجروء فى الوقت الحاضر على ارسال جيشها الى بلد اخر”.