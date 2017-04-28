دهقان: العقوبات على الشعب الإيراني بنيت على تقارير صنعت في كيان الاحتلال الإسرائيلي

أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أن العقوبات التي فرضت على الشعب الإيراني بنيت على تقارير صنعت في كيان الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنواب الجمهوريين في الكونغرس واللوبي الصهيوني في أمريكا يقفون ضد الاتفاق النووي بين إيران والغرب.

وقال دهقان في مقابلة مع قناة ار تي الروسية “العقوبات على الشعب الإيراني بنيت على تقارير صنعت في “إسرائيل” بمساعدة المنافقين.. ونحن لا ننسى أن المؤسسات الأمنية الأمريكية أكدت أن إيران لم تخل بتعهداتها.. “إسرائيل” والبعض في الولايات المتحدة لم يكونوا على استعداد لإغلاق هذا الملف”.

وأضاف دهقان “إنهم ضد توصل الشعب الإيراني إلى اتفاق وبعبارة أخرى هم لا يؤيدون وجود نظام إيراني قوي ذي أبعاد مختلفة”.

وأشار دهقان إلى أن تلك الأطراف تسعى إلى استخدام كل العوامل المتوفرة لديها من أجل إضعاف القدرات الإيرانية قائلا “إذا فكروا بنقض الاتفاق النووي مع إيران فإننا سنحرقه”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية اعتبرت مؤخرا أن ترامب وإدارته يبذلان جهودا حثيثة لإيجاد ذريعة لإلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته المجموعة الدولية معها في العام 2015 مشددة على أن إيران “وأيا كانت الذريعة لن تسمح بذلك”.

وخلال حملته الانتخابية وبعد تسلمه السلطة في واشنطن أعلن ترامب وبشكل واضح أنه لا يوافق على الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية وهو الأمر الذي يعتبر بنظر المراقبين سببا في إعادة أجواء التوتر والقلق إلى المنطقة.