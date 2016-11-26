دهقان: سنقوم بكل ما يلزم لدعم الحكومة السورية

جدد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان التأكيد على دعم بلاده بالتعاون مع الأصدقاء لسورية.

وقال دهقان في كلمة له اليوم إن بلاده “ستقوم بما يلزم من التعاون مع أصدقائنا وخاصة الروس لدعم وإسناد الحكومة السورية الشرعية وسد حاجاتها وسنتخذ خطوات عملية بالتناسب مع ذلك” مضيفا إنه “إذا كان الأمر يقتضي استخدام الروس لقاعدة نوجيه في مدينة همدان من أجل إسناد العمل الميداني في سورية فإننا سنفعل ذلك”.

ويؤكد المسؤولون الايرانيون بشكل مستمر دعم بلادهم السياسي والاقتصادي والعسكري لسورية حتى دحر الإرهاب وتحقيق النصر النهائي على الإرهابيين.‏

من جهة أخرى قال دهقان إن ايران تفكر في شراء المقاتلة الروسية متعددة الأغراض “سو30” مؤكدا أن بلاده ليست بصدد شراء المقاتلات فقط وإنما الحصول على التقنية العسكرية أيضا.