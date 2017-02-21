دهقان: ظاهرة الإرهاب ناجمة عن تدخل الدول الأجنبية وحماة التطرف

أكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد حسين دهقان أن ظاهرة الإرهاب ناجمة عن تدخل الدول الأجنبية وحماة التطرف في شؤون الدول الأخرى مشيرا إلى أن التدخل العسكري للإطاحة بالحكومات الشرعية في المنطقة سيأتي بنتائج وخيمة لباقي الدول.

وقال دهقان لدى استقباله اليوم مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الخارجية سرتاج عزيز “أن الأزمات التي تشهدها سورية والعراق واليمن وأفغانستان لن تحل عسكريا” محذرا من أن التدخل العسكري قد يؤدي إلى اتساع دائرة الاضطرابات والفوضى لتشمل مناطق أخرى بما فيها الدول الراعية للإرهاب.

ودعا دهقان إلى تغليب الحوار والحلول السياسية لإيجاد حل لهذه الأزمات.

وحول علاقات بلاده مع باكستان أكد دهقان أن باكستان قادرة على الاضطلاع بدور أكبر في إحلال السلام والاستقرار على صعيد المنطقة.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال دهقان .. إن “الجهود المستميتة للكيان الصهيوني لايجاد تحالف ضد ايران لن تفضي إلى أي نتيجة ولن تجبر إيران على التخلي عن القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف”.

بدوره أكد سرتاج عزيز أن القواسم المشتركة الكثيرة بين إيران وباكستان تشكل أرضية مناسبة لترسيخ العلاقات الثنائية الجيدة لافتا إلى ضرورة تعزيز الزيارات والتعاون العسكري بين البلدين.