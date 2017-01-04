دواء جديد يقضي على السرطان خلال 10 أيام

نشر “نيتشر ماتريالز” دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية، توصلت إلى تقنية لقتل الخلايا السرطانية خلال 10 أيام.

أعادت التقنية الجديدة الأمل لمرضى الأورام الخبيثة، حيث تستطيع قتل الخلايا السرطانية خلال عشرة أيام فقط.

أكدت الدراسة أن طريقة العلاج تتم عن طريق تحفيز الجهاز المناعي للإنسان لمهاجمة الأورام، وتعتمد على استخدام أقراص إلكترونية متناهية الصغر لتدريب الجسم على قتل الخلايا الخبيثة. ويساعد الدواء الجديد النظام المناعي في الجسم للتعرف على الخلايا السرطانية وكيفية القضاء عليها، حسب تأكيدات الباحثين. ونجحت تلك الأقراص عندما تم تجربتها على الفئران، لكن لن يتم تطبيقها على الإنسان خلال الفترة القريبة، حتى إجراء المزيد من التجارب على الحيوانات الأكبر حجما.