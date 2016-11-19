دورات تعليمية مجانية لطلاب القنيطرة

بالتعاون بين مديرية تربية القنيطرة وفرع الهلال الأحمر العربي السوري بالمحافظة، انطلقت دورات تعليمية مجانية لطلاب المرحلة الثانوية، والصف التاسع، لزيادة معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم، والتعويض على الطلاب الذين تأثر تحصيلهم التعليمي بالأزمة التي تغشى الوطن، خاصة المدارس الواقعة بالمناطق غير الآمنة أو القريبة من العصابات الإرهابية المسلحة.

مدير تربية القنيطرة فوزات الصالح تحدث عن أهمية هذه الدورات التعليمية التي يقوم فرع القنيطرة للهلال الأحمر بتمويلها وتقديم كل مستلزماتها.

أما رئيس دائرة المناهج والتوجيه بمديرية تربية القنيطرة حسن البكر، فأشار إلى نخبة من خيرة المدرسين الذين ينفذون هذه الدورات بعد الدوام الرسمي وأيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية.

أما منهاج الدورات فيتضمن المواد العلمية الأساسية ؛ إضافة للغة العربية و الانكليزية و الفرنسية.

وأوضح البكر أن هذه الدورات تستمر حتى نهاية العام الدراسي مع زيادة الجلسات قبيل وعند الامتحانات العامة، ويشارك بها آلاف الطلاب.

وتحدث رئيس دائرة المناهج والتوجيه عن ستة مراكز تعليمية لتمكين المعلمين والمدرسين لغويا، وإثرائهم باللغة العربية، وتقديم المهارات الأساسية: كتابة ونطقا، والسعي لتعميم الحديث باللغة الفصحى بين التلاميذ خلال الدوام المدرسي واستخدام التقنيات الحديثة بتعليم اللغة العربية وشرح التعامل الأمثل مع مناهج اللغة العربية الحديثة وتبسيط المناهج وتقديمها بشكل محبب للأطفال والتعريف بالأخطاء الشائعة المنتشرة باللغة العربية.

واختتم رئيس دائرة المناهج و التوجيه متحدثا عن خطة تربوية لالتحاق كل معلمي محافظة القنيطرة ومدرسي اللغة العربية بهذه الدورات.

البعث ميديا || القنيطرة – محمد غالب حسين