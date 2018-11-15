دورات مفقودة

يبدو أن بعض اتحادات الألعاب بدأت مرحلة السبات الشتوي مبكراً، ولم تصدق أن روزنامة بطولاتها قد انتهت حتى تدخل في استراحة طويلة، لكن هذه الاتحادات نسيت أو تناست أن مسؤولياتها تتعدى موضوع تنظيم البطولات إلى تطوير كوادرها من مدربين وحكام.

فعلى سبيل المثال لم نسمع عن دورة للتدريب أو التحكيم لاتحاد المصارعة خلال الفترات الماضية، وكأن الكوادر في أفضل أحوالها، ولا تحتاج إلى صقل أو تطوير، وهذا الكلام ينطبق على كثير من الاتحادات أيضاً التي لا هم لها سوى الاستعراض، والحديث عن إنجازات خلبية.

عموماً موضوع وجود رؤية لتطوير العنصر البشري أمر يجب أن يكون حاضراً في مناقشات مؤتمرات الاتحادات التي ستبدأ الأسبوع المقبل نظراً لأهميته.