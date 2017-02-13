دورة تدريبية في عالم الطفولة لغير المختصين

ركز المشاركون فى الدورة التدريبية التى نظمها المركز الاقليمى لتنمية الطفولة المبكرة بعنوان /مفاتيح الدخول الى عالم الطفل الاحتياجات

النمائية/ على موضوعات دليل الرعاية الاولية للأطفال لغير المختصين وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء.

وتهدف الدورة التى تستمر ثلاثة ايام الى التعريف باحتياجات الاطفال وحقوقهم وقوانين عالم الاطفال لتمكين الاهل من فهم طبيعة اطفالهم ضمن الفئة العمرية منذ الولادة وحتى عمر ثمانى سنوات بما يسهم فى تطوير شخصياتهم بشكل متكامل اضافة الى التعرف على المنظور الشمولى التكاملى فى تنمية الطفولة المبكرة وتفحص مواقف عالم الكبار من الطفل واتجاهاتهم وتعريف المشاركين بأهمية دورهم فى تلبية احتياجات الاطفال وتزويدهم بالممارسات العلمية التى يستطيعون القيام بها لتوفير احتياجات أطفالهم

وأوضحت مديرة المركز الاقليمى كفاح حداد ان المركز بدأ بتطبيق هدف رئيسى من أهدافه وهو التوجه الى المجتمع المحلى من خلال العمل بدورات عديدة كدليل الرعاية الاولية الذى شارك فى اعداده الى جانب الكثير من الجهات الحكومية لافتة الى ان الدورة تستهدف عددا كبيرا من المجتمع المحلى غير المختصين فى مجال الطفولة.

وبينت حداد ان الهدف من اقامة هذه الدورات نشر الوعى المجتمعى بأهمية الطفولة سعيا من الحكومة للنهوض بواقع الطفولة فى سورية وخاصة فى هذه المرحلة التى تعرض فيها الطفل لضغوط كبيرة ما تطلب حمايته من تداعيات الأزمة لافتة إلى ان الدورات المتسلسلة بدأت اليوم وتستمر لغاية الخامس عشر من ايلول القادم وتحمل عناوين مختلفة بدأت بمفاتيح الدخول الى عالمالطفل والاحتياجات النمائية وستنتهى الى الحماية الكاملة للطفل لتامين مستقبله الواعد.

وبينت مريم احمد موجهة تربوية من محافظة اللاذقية ان الدورة تولى اهمية خاصة للطفل لأنه المحور الاساسى الذى نعمل جميعا عليه

لافتة الى ان الورشة نسقت مع الاهل لأنهم شركاء بالعمل التربوى ونعمل على /الموروث لتصويب/ الاداء من قبل الاهل ومن قبل

التربية وذلك لتوحيد المسار بالعمل مع الطفل ولنعمل على الطفل من جميع النواحى لندمج الاهل بأنشطة الروضة.

واعتبر امين مظلوم موجه تربوى من محافظة حماة ان الدورة تكملة لدورات سابقة وهى مهمة جدا للإطلاع على الاساليب الحديثة والجديدة فى العمل وخاصة فى ظل هذه الظروف التى طغت فيها التكنولوجيا على كل حياتنا ولم يعد الطفل يشغل ملكاته العقلية فى التفكير.

بدورها منال الحسن المشاركة فى الدورة أشارت إلى ان الهدف من مشاركتها بالدورة الاستفادة من المعلومات والاساليب والطرق الحديثة واستخدامها فى تربية ابنائها ولا سيما بعد تغير الكثير من انماط الحياة فى المجتمع واختلاف الماضى عن الحاضر والظروف.

وبين على شاهين أحد المشاركين بالدورة أن هدفه من المشاركة فى الدورة هو اكتساب معارف وخبرات ومهارات وطرق حديثة للتعامل مع الاطفال والاطلاع على كل جديد.