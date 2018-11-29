دورة تدريبية لرؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية بحمص

تواصل الأمانة العامة لمحافظة حمص تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية التي تقيمها لرؤساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية في مبنى الخدمات الفنية.

وأشارت ميادة عطية مديرة التنمية الإدارية بالمحافظة في تصريح لها إلى أن الدورة عبارة عن برنامج تدريبي فني إداري شامل لكل المواضيع المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية ريفا ومدينة بدأ أول الشهر الحالي وينتهي في السادس من شهر كانون الأول القادم.

ويضم البرنامج المحاور التالية.. قانون الإدارة المحلية وقانون العقود والقانون الأساسي للعاملين بالدولة وقانون النظافة ومرسوم المخالفات رقم /40/ إضافة الى بعض المحاور المتعلقة بكيفية تنمية واستثمار أملاك الوحدات الادارية.

وأشار رئيس بلدية المشرفة جودت محفوظ إلى أهمية الدورة في زيادة المعرفة بالعمل البلدي لأن معظم البلديات تعاني مشكلات أبرزها ما يتعلق بالوضع المالي والفني، لافتا إلى أن أهم القضايا التي استفاد منها خلال الدورة هي موضوع مخالفات البناء ومناقشة المرسوم والقانون العام .

المحامي موفق خنصر رئيس بلدية البريج بين أن الدورة أعطت معلومات جديدة ومهمة فيما يخص العمل البلدي والموازنة والمناقلات وكيفية تحصيل الرسوم والمخطط التنظيمي.

من جهته أوضح عيسى سعود رئيس بلدية تارين أن الدورة تساهم في اطلاع رؤوساء وأعضاء مجالس الوحدات الإدارية على مجموعة من القوانين والتعليمات الناظمة لعمل الوحدات الإدارية مما يزيد من إلمامهم بهذه القوانين وتعليماتها التنفيذية وبالتالي الاستفادة من هذه المعرفة في تطوير الأداء وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم .