دورة تدريبية للكوادر التربوية والتعليمية في الحسكة

أقامت مديرية التربية في الحسكة اليوم دورة تدريبية حول المناهج الدراسية الجديدة لمدرسي مادة اللغة الفرنسية في المجمع التربوي بمدينة القامشلي.وذكر رئيس دائرة المناهج والتدريب في مديرية التربية محمد أمين أن فعاليات الدورة التدريبية تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، وتهدف إلى تطوير مهارات وإمكانيات المدرسين العاملين لدى المديرية من داخل وخارج الملاك حول المناهج الجديدة لمادة اللغة الفرنسية لمختلف الصفوف الدراسية، بإشراف الموجهين الاختصاصيين لهذه المادة والمدرسين الذين اتبعوا في السابق دورات تدريبية مركزية حول منهاج اللغة الفرنسية.

وأشار أمين إلى أن مديرية التربية بدأت أمس تنفيذ المرحلة الثانية من الدورات التدريبية حول دمج التقانة في التعليم في مدينتي الحسكة والقامشلي بمشاركة نحو 500 من الموجهين التربويين والكوادر التعليمية من مختلف الاختصاصات والذين اتبعوا الدورات التدريبية للمرحلة الأولى ما بين عامي 2011 و2013.

كما لفت أمين الى انه يتم تنفيذ المرحلة الثانية يوم السبت من كل أسبوع ولمدة سبعة أسابيع، مبينا أن المرحلة الثانية تشمل تنفيذ تطبيقات عملية في المدارس، بهدف مواكبة التطور في المناهج الدراسية الحديثة والتعرف على الوسائل التعليمية الجديدة بشكل عملي.