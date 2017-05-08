دورة علفية جديدة للأغنام والماعز والجمال في الحسكة

افتتح فرع المؤسسة العامة للأعلاف بمحافظة الحسكة اليوم دورة علفية جديدة للأغنام والماعز والجمال تستمر حتى نهاية حزيران القادم.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس ياسر السيد علي في تصريح له أن الكمية المخصصة لكل رأس من الأغنام والماعز تتضمن 60 كغ شعير و12 كغ نخالة وللجمال 150 كغ شعير و50 كغ نخالة مؤكدا زيادة كميات المقنن العلفي للأبقار والخيول بكل تصنيفاتها حسب الدورة العلفية السابقة بنحو 50 كغ لكل رأس من الخيول المسجلة والمؤهلة والوطنية ومضاعفة كمية النخالة للأبقار لتصبح 20 كغ للرأس الواحد.

وأشار إلى أن الرصيد المتبقي من المواد العلفية لدى الفرع يبلغ نحو 50 ألف طن من مادة الشعير و16 ألف طن نخالة متوقعا استلام 100 ألف طن من الشعير خلال موسم الحبوب الحالي ما يسهم بتعزيز رصيد الفرع من المادة.

وبحسب الإحصاء الأخير الذي أجرته مديرية زراعة الحسكة فإن تعداد الثروة الحيوانية بالمحافظة يقدر بنحو مليون و880 ألف رأس