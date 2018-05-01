دورة لأطباء حماة حول الصحة الإنجابية

أقام صندوق الأمم المتحدة للسكان دورة تدريبية لأطباء وطبيبات النسائية والتوليد ورعاية الحوامل في محافظة حماة في مجال الصحة الإنجابية، بهدف تطوير قدرات الكوادر بهذا الاختصاص وتقديم خدمة صحية بجودة عالية للنساء المستهدفات.

وقال الدكتور ياسر جحا المنسق الميداني الأعلى في صندوق الأمم المتحدة للسكان: إن الصحة الإنجابية جزء من الصحة العامة وتعكس المستوى الصحي لدى الرجل والمرأة خلافا للمفهوم السائد في المجتمع بأنها تستهدف المرأة الحامل فقط.

بدوره أشار الدكتور جهاد عابورة رئيس دائرة الرعايه في مديرية الصحة إلى أن الدورة التي تستمر أسبوعا، تهدف الى صقل خبرات المشاركين في مجال خدمات الصحة الإنجابية وتحديد الخدمات الصحية المطلوبة للأم والمولود للحد من الأمراض والوفيات مع مراعاة الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية تطبيقها في عيادات الصحة الإنجابية وتطبيق طرق الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا والحد منها.

وتركز محاور الدورة على الخدمات الشاملة الواجب تقديمها في مجال رعاية الإجهاض ودعم العيادات في تقديم خدمات الرعاية حول الإجهاض وأهمها المشورة ومنع الحمل غير المرغوب فيه وخفض مخاطر الإجهاض غير الآمن والحد من الإجهاض الطوعي.

ويشارك في الدورة 22 طبيبة وطبيبا من العاملين في المشافي والمراكز الصحية في المحافظة والجمعيات الأهلية.