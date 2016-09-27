دورتموند يحرم الريال الفوز ويتصدر المجموعة الرابعة

حرم أندريه شورله نجم بوروسيا دورتموند ضيفه ريال مدريد من اقتناص الفوز ليفرض التعادل بنتيجة 2-2 ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز للنادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي رافاييل فاران في (د.17 و68) ولصالح بوروسيا دورتموند الغابوني أوباميانغ وشورله في (د.43 و87).

ورفع الفريقان رصيديهما إلى 4 نقاط مع أفضلية لدورتموند في فارق الأهداف علما بأن سبورتنغ لشبونة البرتغالي فاز على ليغيا وارسو البولندي 2-0 في المجموعة ذاتها، أحرز هدفي سبورتينغ الكوستاريكي رويز والهولندي دوست في (د.28 و37).