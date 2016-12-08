دورتموند يحسم صدارة المجموعة السادسة بتعادلة مع المرينغي

حسم بوروسيا دورتموند، صدارة المجموعة السادسة بتعادله مع مضيفه حامل اللقب ريال مدريد، 2-2 ،الأربعاء 7 كانون الأول، في ختام دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدفي النادي الملكي الفرنسي كريم بنزيمة في (د.28 و53) رافعا رصيده إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والخمسين للاعب الفرنسي في مسيرته بالبطولة، ليصبح خامس أكثر من سجل في دوري الأبطال بالتساوي مع مواطنه تييري هنري (550 هدف)، ويحطم رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو (49 هدف).

في المقابل، سجل هدفي دورتموند الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في (د.61) والألماني ماركو رويس في (د.88).

وحافظ الفريق الألماني على الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة. في المقابل، اكتفى ريال مدريد بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما تمكن ليغا وارسو البولندي من الفوز على سبورتينغ لشبونة البرتغالي ولينتزع المركز الثالث والمؤهل للدوري الأوروبي.