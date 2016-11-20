دورتموند يكسب «كلاسيكو» ألمانيا ضد البايرن

ألحق بوروسيا دورتموند الهزيمة الأولى بضيفه بايرن ميونيخ، حامل لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم، في لقاء “الكلاسيكو”، السبت 19 تشرين الثاني، ضمن الجولة 11 من البوندسليغا.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم للمهاجم الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد له مبكرا، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية، على ملعب “سيغنال ايدونا بارك”.

ورفع بوروسيا دورتموند، تحت قيادة مدربه توماس توشيل، رصيده إلى 21 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث.

بينما تعرض فريق بايرن ميونيخ، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لأول هزيمة له في الموسم الحالي للبوندسليغا، وتراجع إلى المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق المتألق لايبزيغ، الصاعد حديثا إلى الدوري الألماني.