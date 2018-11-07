دوروف ينفي الشائعات حول اختراق تلغرام

انتقد المبرمج الشهير ومؤسس برنامج تلغرام للتواصل الفوري، بافل دوروف، الأخبار التي تتحدث عن أن نسخة برنامجه المخصصة للحواسب معرضة للاختراق.

وقال دوروف إن “البعض بدأوا بتداول الشائعات دون أن يكونوا على دراية كافية بالأمور التقنية أو البرمجية”. وأضاف أن “مثل هذه الشائعات تجعل الناس في المستقبل غير آبهين بالتحذيرات الحقيقية التي ستنبههم إلى وجود اختراقات فعلية للبرامج”.

وتأتي تصريحات دوروف بعد موجة من الأخبار التي انتشرت وذكرت أن نسخة تلغرام الموجودة على الحواسب تخزن المراسلات في قاعدة بيانات “SQLite” غير مشفرة، ما يعرض بيانات المستخدمين للاختراق.