دوريات لمقاتلات أمريكية في بحر الصين الجنوبي

أعلنت البحرية الأمريكية أن مجموعة قتالية لحاملة طائرات تابعة للولايات المتحدة بدأت دوريات في بحر الصين الجنوبي، وسط تجدد التوتر بشأن هذا الممر المائي المتنازع عليه.

وكانت الخارجية الصينية قد حذرت واشنطن في وقت سابق من تحدي سيادتها، وذلك ردا على تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط للقيام بدوريات بحرية جديدة في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب البحرية الأمريكية فإن هذه القوة التي تشمل حاملة الطائرات “كارل فينسون”، بدأت عمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي يوم السبت.

هذا وألمح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قبل توليه منصبه رسميا إلى ضرورة “إرسال إشارة واضحة” للصين مفادها أن تصرفاتها بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي غير مقبولة، واصفاً إنشاء الصين لجزر اصطناعية في البحر بأنه غير قانوني، فيما أصرت بكين على أن أعمالها تتماشى مع القانون، وتجري في منطقة تقع تحت سيادتها.

الجدير ذكره أن هناك جدلا بين الصين وعدد من الدول الأخرى بالمنطقة، منها اليابان وفيتنام والفلبين، حول الحدود البحرية ومناطق المسؤولية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، حيث تعتقد الصين أن الفلبين وفيتنام تستفيدان من الدعم الأمريكي لتأجيج التوتر بالمنطقة.