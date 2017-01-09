دوريات يومية لمنع التعديات على الثروة الحراجية

صادرت دائرة الحراج التابعة لمديرية زراعة السويداء نحو/4/ أطنان من الاحتطاب من موقع غابة سد العين الحراجى بمنطقة صلخد0

وبين رئيس الدائرة المهندس أنس أبو فخر فى تصريح له اليوم أنه تم حجز سيارتين محملتين بالاحتطاب مع تنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين وإيداعهم السجن لإحالتهم للقضاء المختص أصولا لافتا الى مواصلة عناصر الضابطة الحراجية تنفيذ دورياتها اليومية على جميع المواقع الحراجية خاصة منطقة صلخد.

من جهة ثانية اكد رئيس دائرة الحراج بمديرية زراعة حمص ان الدائرة تقوم بتسيير دوريات يومية على طول الطرقات العامة والمواقع الحراجية للحد من ظاهرة القطع الجائر للأشجار الحراجية ومخالفة المعتدين على الثروة الحراجية.

وذكر المهندس زياد فندى فى تصريح مماثل ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية وتعاون المواطنين لمنع التعديات على المواقع الحراجية لافتا إلى انه تم تنظيم /396/ ضبطا حراجيا بحق المخالفين والمعتدين على الاشجار خلال العام الماضى.

وسبق لدائرة حراج السويداء تخصيص الرقم المجانى /188/ للابلاغ عن الاعتداءات الحاصلة على الحراج فيما تتضمن خطة دائرة الحراج بحمص للموسم الحالى زراعة نحو /50/ الف غرسة حراجية فى عدد من المواقع