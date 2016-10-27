“دور الحزب في الرقابة ومكافحة الفساد”.. في “البعث للحوار” بفرع جامعة تشرين

تناول ملتقى البعث للحوار في فرع جامعة تشرين للحزب في جلسته الرابعة التي أقامها مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي الحزبي في الجامعة موضوع “دور الحزب في الرقابة ومكافحة الفساد” وذلك بحضور الرفاق الدكتور لؤي صيّوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور هاني شعبان رئيس الجامعة والرفاق أعضاء قيادة الفرع.

واستهل الملتقى أعماله بمحور تعريفي قدّمه الدكتور حكمت بربهان عضو قيادة الشعبة الثالثة للحزب أورد فيه أبعاد وتأثيرات ظاهرة الفساد التي تعد من المشكلات التي واجهت المجتمعات البشرية تاريخيا مع تفاوت في بنية وبيئة هذه المشكلة من مجتمع إلى آخر وتباينها تبعا لأسباب نشوئها وأساليب معالجتها وأشار إلى منعكسات الفساد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ما جعل معالجة هذه المشكلة من أهم مرتكزات النهوض بالمجتمعات وتطوير أداء المؤسسات.

ومن جهته الدكتور عفيف حيدر أستاذ العلوم السياسية ركّز في المحور الذي تناوله على أوجه مكافحة الفساد ودور الحزب في الرقابة من خلال النقد والنقد الذاتي والدور المحوري والمفصلي للفرقة الحزبية من خلال فاعليتها في التواصل مع وسطها عبر كوادرها القادرة على تلمّس القضايا والمشكلات بكل جرأة وشفافية ومسؤولية وطرحها للمعالجة وضرورة اختيار كوادر كفوءة وقادرة على أداء واجباتها بقدرة عالية لأن البعثي ينبغي أن يجسّد القدوة من موقعه أيا كان هذا الموقع وأن يكون حريصا كل الحرص على خدمة المجتمع والمصلحة العامة وهذا يعزز دور المؤسسة الحزبية بدءا من الخليّة والحلقة ولفت د.حيدر إلى مسألة التركيز على بناء الانسان لأن البناء الصحيح للإنسان كفيل بتحقيق البناء الاقتصادي والعمراني وإيلاء الاهتمام للتعليم والتربية وتطبيق القانون . وأوضح حيدر أن الرقابة الوقائية هامة وضرورية وأن حزب البعث الذي يكرّس الانتخابات تقليدا ديمقراطيا فهنا تقع على عاتق الكوادر اختيار القيادات الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤوليات وممارسة دورها بكل شفافية وفاعلية فكل رفيق بعثي مؤتمن على قضايا الوطن والمجتمع.

بدوره الدكتور محمد صقر /أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين/ ركّز في محوره على أهمية تكامل الطاقات الجماعية والمؤسساتية والفردية في مواجهة ومعالجة المشكلات وفق عمل ممنهج يقوم على وجهات نظر وآراء في الحزب الذي يجمع أعضاءه على عقيدة واحدة وأهداف واحدة وهنا ينبغي التركيز بآن معا على ما يتم تخطيطه وماتمّ تنفيذه وأن تكون المراقبة من بداية العمل إلى نهايته لئلا تنحصر مهمة الرقابة في كشف وتصحيح خطأ سابق وقائم وإنما كشف الخطأ بشكل مبكّر وهنا يكمن دور البعثي في الرقابة التي ينبغي أن تكون متتابعة وألا تنطلق من خطأ وبيّن صقر أن الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة يستهدفان التخريب والتدمير وأن معالجة الفساد تتطلب استراتيجية بعيدة المدى وتبدأ من الذات للحؤول دون استفحال الفساد بأشكاله المختلفة الإداري والمالي والاقتصادي والأخلاقي وضرورة تعميق وترسيخ الحوار واعتماد الشفافية والمكاشفة واضطلاع كل فرد بدوره مهما كان موقعه وأيا كانت مهمته ووظيفته وترسيخ مبدأ النقد والنقد الذاتي وثقافة احترام تطبيق القانون.

وفي مداخلة للرفيق الدكتور لؤي صيّوح أمين فرع الحزب في اللاذقية أكد أن سورية تواجه حربا عدوانية غير مسبوقة بأدواتها وأساليبها وبحجمها وبالقوى العدوانية المنخرطة فيها لأن أعداء سورية يستهدفون ما حققته سورية من بناء لدولة المؤسسات ومن نهوض وطني واقتصادي وسياسي شامل منذ فجر التصحيح المجيد بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد وفي ظل قيادة الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد . ولفت الرفيق صيّوح إلى أن الحياة الحزبية متجددة وفاعلة بما يواكب التحديات والمتغيرات وأن دور الكوادر الحزبية يكمن في التعبير عن قضايا الوطن والمواطن بروح المسؤولية الحزبية والوطنية وتجسيدها فكرا وممارسة.

بدوره الدكتور هاني شعبان رئيس جامعة تشرين أشار إلى الخدمات العلمية والتعليمية التي يجري تقديمها رغم الزيادة الحاصلة في عدد الطلبة المنقولين من مختلف المحافظات خلال الأزمة الراهنة مع توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات من خلال تعاون وثيق بين القيادات الجامعية الحزبية والإدارية والنقابية.

واغتنت محاور الملتقى بمداخلات ومقترحات وطروحات شاملة ونوعية لامست بكل جرأة وموضوعية أوجه وأشكال الخلل والفساد ومنعكساتها وآليات معالجتها واستئصالها لتطوير مختلف جوانب ومجالات العمل والبناء والإنتاج في مختلف القطاعات بما يعزز القدرات على مواجهة الأزمة الراهنة ودعم مقومات صمود الوطن وتحقيق انتصاره . حضر الملتقى الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد وحشد كبير من أساتذة الجامعة وطلبتها.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة