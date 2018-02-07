دولة أوروبية جديدة تنضم لحظر النقاب!

اقترحت الحكومة الدنماركية حظر أغطية الوجه في الأماكن العامة، ما قد يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع.

واعتبر وزير العدل سورن بابي بولسن في بيان، إن هذه الألبسة “لا تتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي. وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم احترام للمجتمع”، بحسب موقع سكاي نيوز.

ومخالفة الحظر تكلف غرامة تبلغ قيمتها ألف كرونة أي ما يعادل 166 دولارا، أما تكرار المخالفة فغرامته تصل إلى 10 آلاف كرونة.

يذكر أنّ فرنسا كانت أول من حظر النقاب في الأماكن العامة عبر قانون طُبق عام 2011.