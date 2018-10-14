دول أوروبية تطالب بتحديد المسؤولين عن اختفاء خاشقجي

طالبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك اليوم سلطات النظامين السعودي والتركي بإجراء تحقيق شفاف بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتحديد المسؤولين عن ذلك.

وجاء في البيان الذي وقعه كل من وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس وفقا لما نقلته رويترز هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم مضيفاً أن الدول الثلاث تتوقع من الحكومة السعودية أن تقدم إجابة كاملة ومفصلة.

وأشار الوزراء إلى أن هذه الرسالة نقلت مباشرة إلى السلطات السعودية.

ويواجه نظام بنى سعود على خلفية اختفاء خاشقجى في الثاني من الشهر الجاري ضغوطاً دولية لكشف مصير خاشقجي الذى تحدثت مصادر عدة عن مقتله على يد فريق أمنى سعودي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.