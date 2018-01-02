دول جديدة تنضم لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤقتة

أعلن سفير كازاخستان لدى الأمم المتحدة خيرت عمروف الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر كانون الثاني الحالي أن ست دول هي ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وهولندا والبيرو وبولندا انضمت رسميا إلى مجلس الامن الدولي كأعضاء غير دائمين.

ونقلت فرانس برس عن عمروف قوله في حفل الانضمام ان “السلام والأمن ليسا سهلي المنال” مخاطبا سفراء الدول المنضمة بالقول “ستتاح لكم فرصة فعلية لإحداث الفرق”.

ويضم مجلس الأمن 15 عضوا بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض “فيتو” وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.

وغادرت مجلس الأمن ست دول لتحل محلها الدول الآنفة الذكر والدول المغادرة هي اليابان ومصر والسنغال واوكرانيا واوروغواي وايطاليا.