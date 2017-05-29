دول فيشيغراد يرغبون بمشاركة روسيا في ضمان الأمن في أوروبا

أظهر استطلاع للرأي أجري في دول مجموعة فيشيغراد التي تضم تشيكيا وبولندا وهنغاريا وسلوفاكيا أن نسبة كبيرة من مواطني هذه الدول يرغبون في شراكة مع روسيا لضمان الأمن الأوروبي.

الاستطلاع الذي أجراه المعهد الجمهوري الدولي أوضح أن أكثر 75% من السلوفاك و59% من التشيك و54% من الهنغاريين و35% من البولنديين يرغبون بأن تكون روسيا شريكا في ضمان الأمن في أوروبا، في حين رأى أكثر من 50% من السلوفاك أن وجود الولايات المتحدة في أوروبا هو سبب تنامي التوتر والخطر فيها.

كما أشار الاستطلاع إلى أن أكثر من 25% من التشيك يعتقدون أن روسيا تدافع عن القيم التقليدية الاجتماعية الخاصة بسكان منطقة وسط أوروبا، وبالنسبة لـ40% من المستطلعين رأوا أن الاتحاد الأوروبي يجبر المواطنين الأوروبيين على التخلي عن القيم التقليدية كما سجلت نفس النسبة في بقية دول مجموعة فيشيغراد.