دياب: حوالي 50 ألف مدني نقلوا لمراكز الإقامة المؤقتة

أكد محافظ حلب حسين دياب أن جميع الجهات مستنفرة لتأمين الاحتياجات الخدمية والمعيشية للعائلات التي هجرت بسبب العصابات الإرهابية. حيث صرح دياب لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن كل اللجان المشكلة تقوم بالعمل الدائم لتأمين كل ما يلزم من خدمات الإقامة والطعام والرعاية الصحية والتنفيذ الفوري لأي عمل يسهم في خدمة هذه العائلات الذين توليهم الدولة كل اهتمام انطلاقا من مسؤوليتها تجاه كل أبنائها.

لافتاً إلى أن العمل مستمر لضمان جاهزية مراكز الإقامة وتجهيز المزيد منها بهدف الاستعداد الدائم لاستقبال أهالي الأحياء الشرقية في حلب، مع تشكيل غرفة عمليات لتنسيق وتنظيم الجهود الرامية إلى خدمة أهلنا الوافدين.

كما نوه دياب أنه تم استقبال أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة من الأحياء الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية، ونقلوا إلى مراكز الإقامة المؤقتة، التي تتوفر فيها كافة الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية والمعيشية الأخرى، مشيراً إلى أن المحافظة جاهزة لاستقبال كل من يصل من أهالي الأحياء الشرقية، وقد اتخذت الاستعدادات والترتيبات لذلك. مضيفاً أنه يتم إجراء الفحص الطبي لجميع المواطنين الذين خرجوا من الأحياء التي كانت تسيطر عليها العصابات الإرهابية المسلحة، إذ أن الكثيرين منهم تعرضوا للتعذيب الجسدي، مؤكداُ على أهمية تقديم كافة المستلزمات لهم والعمل على توفير أفضل الظروف مع بداية فصل الشتاء.