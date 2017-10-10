دياب يشدد على حماية الشبكة الكهربائية وسرعة معالجة الأعطال

دعا محافظ حلب حسين دياب الى بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ الدائم على جاهزية الشبكة الكهربائية بما يضمن وصول الكهرباء للمواطنين بعدالة وشمولية.

وخلال جولته اليوم على الشركة العامة للكهرباء وفرع المنطقة الشمالية لنقل الكهرباء نوه المحافظ بالجهود التي بذلها عمال الكهرباء وأثمرت عن إصلاح البرج الكهربائي المتضرر يوم أمس وإعادة التيار الكهربائي إلى حلب خلال أقل من 17 ساعة من تضرره.

وشدد دياب على ضرورة سرعة إصلاح الأعطال الطارئة سواء في خطوط النقل أو مراكز التحويل أو الشبكة الكهربائية وتنفيذ المشاريع الهادفة لإيصال التيار الكهربائي للجميع مع تحقيق عدالة التوزيع.

بعد ذلك التقى المحافظ مع عدد من المواطنين المراجعين واجتمع مع المعنيين في الشركتين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالمواطنين ومعالجة شكاويهم ورفع مستوى الأداء والقراءة الدورية للعدادات ومكافحة الاعتداءات على الشبكة الكهربائية بما يضمن استقرار واستمرار التغذية الكهربائية خلال الفترة القادمة وخصوصا في فصل الشتاء.

ولفت مدير كهرباء حلب المهندس محمد صالح لوجود 24 ورشة لصيانة الأعطال الطارئة على شبكة التوتر المنخفض والمتوسط والمراكز التحويلية تعمل على مدار الساعة لتأمين وصول الكهرباء للمواطنين، مضيفا أن الشركة بكل كوادرها حريصة على تحسين الأداء بما يخدم المواطنين بشكل أفضل بالإضافة لتخصيص الرقم الهاتفي “2252525” لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها.

ونوه مدير فرع المنطقة الشمالية لنقل الكهرباء المهندس حسام حج إسماعيل بأن كل المساعي تتركز على ضمان الجاهزية التامة لخط 230 المغذي لحلب حيث تم إصلاح البرج المتضرر يوم أمس في وقت قياسي لم يتجاوز 7 ساعات واستكمال أعمال الصيانة وإعادة التيار في أقل من 17 ساعة مشيرا إلى وجود 7 ورشات لصيانة خطوط التوتر العالي ومحطات الـ 230 و66 و20 ك ف وهي جاهزة للتدخل عند حدوث أي طارئ.