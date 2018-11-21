ديبالا يرد على اهتمام النادي البافاري

رد الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، اليوم الأربعاء، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول رغبة بايرن ميونخ في التعاقد معه.

وقال ديبالا، في تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” الألمانية: “أنا سعيد باللعب في يوفنتوس، لدينا أهداف كبيرة لتحقيقها.. هذا ما أركز عليه مع النادي حاليا”.

وأضاف: “سوق الانتقالات لا يمثل مشكلة بالنسبة لي”.

وسيخوض ديبالا مرانه الأول مع يوفنتوس، غدا الخميس، بعد عودته من معسكر الأرجنتين.

جدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين والمكسيك الودية الأخيرة، شهدت تسجيل ديبالا لهدفه الأول بقميص التانجو، خلال الانتصار (2-0).