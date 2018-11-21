ديبالا يرد على اهتمام النادي البافاري

TURIN, ITALY - JANUARY 25: Paulo Dybala of Juventus FC celebrates after scoring the opening goal during the TIM Cup match between Juventus FC and AC Milan at Juventus Stadium on January 25, 2017 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

رد الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، اليوم الأربعاء، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول رغبة بايرن ميونخ في التعاقد معه.

وقال ديبالا، في تصريحات نقلتها صحيفة “بيلد” الألمانية: “أنا سعيد باللعب في يوفنتوس، لدينا أهداف كبيرة لتحقيقها.. هذا ما أركز عليه مع النادي حاليا”.

وأضاف: “سوق الانتقالات لا يمثل مشكلة بالنسبة لي”.

وسيخوض ديبالا مرانه الأول مع يوفنتوس، غدا الخميس، بعد عودته من معسكر الأرجنتين.

جدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين والمكسيك الودية الأخيرة، شهدت تسجيل ديبالا لهدفه الأول بقميص التانجو، خلال الانتصار (2-0).

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